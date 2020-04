Paavst pöördus ülestõusmismissal usklike poole tühjast kirikust

Vatikani lukustatud väravatest väljaspool möllav pandeemia on seni nõudnud üle 109 000 inimese elu, miljardid aga on suletud oma kodudesse.

Paavsti sõnum kanti esmakordselt otse üle internetis. Tegemist oli omalaadse kummardusega tehnoloogiale, olles silmitsi uue haigusega, mis on ümber kujundamas ühiskonda ja muutmas viise, kuidas religiooni järgitakse.

«Paljude jaoks on on see üksinduse ülestõusmispüha keset pandeemia põhjustatud kurbust ja raskusi, nii füüsilisi kannatusi kui majanduslikku kitsikust,» lausus paavst vaiksel häälel.