ÜRO pagulasamet muretseb Vahemerel kadunuks jäänud põgenike pärast

Kaks Saksa vabaühendust, mis jälgivad põgenike ohtlikke mereületusi, teatasid nädalavahetusel neljast Malta ranniku lähistel hätta sattunud alusest.

«Oleme tõsises mures,» ütles UNHCR-i pressiesindaja Carlotta Sami, lisades, et kahe paadi saatus on teadmata. «Näib, et vähemalt üks paatidest on kummuli läinud ning teisega ei ole enam mingit kontakti.»

Euroopa Liidu piirivalveamet Frontex hoidus AFP päringu peale kommentaaridest. Itaalia ja Malta rannavalveametnikud ei kommenteerinud samuti teadete kohta õnnetusest.

Saksamaa vabaühendus Sea-Watch International teatas oma ametlikul Twitteri-kontol, et Frontex märkas pühapäeval nelja kummipaati.

«Neist üks oli ümber läinud,» märkisid nad. «Peame eeldama, et see läks koos pardal olnutega põhja, sest puudub teave päästeoperatsioonist või nende kinni võtmisest.» Ühendus lisas pildi ka paatide geolokatsioonist, ühe paadi puhul oli märgitud «teadmata GPS, kontakt kaotatud».

Sea-Watchi hinnangul võis uppunud paadis olla 85 inimest. Ülejäänud kolmes paadis on kokku 173 inimest.

Saksamaa vabaühendus United4Rescue märkis oma avalduses, et on saanud sarnaseid teateid ning kardab inimeste elu pärast.

Itaalia on olnud üks peamisi Euroopa sihtmärke nii Aafrikast kui Lähis-Idast tulevatele põgenikele. Samas on Itaalia praegu uue koroonaviiruse tõttu sulgenud oma piirid ja ka sadamad sealhulgas ning öelnud, et saadab pandeemia tõttu eranditult kõik saabujad karantiini.

Šveitsis paiknev Rahvusvaheline Rändeorganisatsioon (IOM) märkis, et teated on «äärmiselt murettekitavad», kuid neid on keeruline kontrollida.