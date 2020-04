Hiina kardab viirusepuhangut piirilinnades

Täna teatati Hiinas viimase kuue nädala kõrgeimast uute nakatunute arvust. Neist 90 protsenti olid aga riiki tulnud välismaalt. Kuna viiruse siseriiklik levik on Hiinas väidetavalt suuresti peatatud, on riik majanduse taaskäivitamise huvides liikumispiiranguid vaikselt leevendama asunud. Kardetakse, et sissetoodud nakatumisjuhtumid võivad aga esile kutsuda uue viiruselaine.

«Me arvasime, et meie väike linn oli kõige turvalisem koht,» ütles Suifenhe piirilinna elanik Zhu Reutersile. «Mõned Hiina kodanikud tahavad tagasi tulla, aga see pole väga mõistlik. Milleks te siia tulete?»

Piir on küll kinni, aga mitte Hiina kodanikele. Just tee läbi Suifenhe on üks väheseid kohti, mille kaudu hiinlased koju tagasi pääsevad. Peale evakuatsioonilendude on Venemaa peatanud kõik lennud Hiinasse.