Saksamaal on koroonaviirusest tervenenuid rohkem kui haigeid

Maailmas koroonaviiruse kohta teavet koguva veebilehe Wolrdometer andmeil on Saksamaal koroonahaigeid 60 500 inimest, tervenenuid sellest tõvest aga 64 300.

Viimase ööpäevaga tuvastati riigis 2537 uut nakatunut. Kogu Saksamaal on tuvastatud rohkem kui 127 800 nakkusjuhtu.

Seega on Saksamaal tervenenud juba üle poole haigestunutest, samas Hispaanias on neid 37 protsenti, Itaalias 22, Prantsusmaal 21 ja Suurbritannias vaid 0,3 protsenti.

Saksamaal on COVID-19 tõttu surnud 3022 inimest, mis on väga väike näitaja mõne muu riigiga võrreldes, kus ohvreid on üle 10 000.