5G-vastaste vandenõuteooriate taga võib olla infooperatsioon

Ühendkuningriigis on alates koroonakriisi algusest rünnatud vähemalt 20 telefonimasti. Esinenud on nii süütamisi kui lihtsalt vandaalitsemist, vähemalt 80 juhul on ahistatud ka tööülesandeid täitvaid tehnikuid.

Nende rünnakute aluseks on internetis leviv valeinfo, mille kohaselt kutsuvad 5G mastidest tulevad raadiolained esile muutusi inimkehas ja nõrgestavad organismi, et see muutuks viirusele vastuvõtlikumaks. Loomulikult puudub neil väidetel igasugune tõepõhi, kuid vandenõuteoreetikud ei lase end faktidest häirida.