Gruusia endine kaitseminister saadeti vangi

Opositsioonierakond Ühtne Rahvuslik Liikumine (UNM) on teatanud, et massimeeleavaldused kestavad siseminister Giorgi Gahharia tagasiastumiseni ja rohkem kui 100 kinni hoitava meeleavaldaja vabastamiseni, kuigi praeguseks on ametist lahkunud parlamendi spiiker ja Ivanišvili on lubanud ellu viia valimisreformi, mis oli opositsiooni üks põhilisi nõudmisi.