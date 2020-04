Igavlevad nigeerlased korraldasid karantiini ajal suure ühistreeningu

Sõidukeid on Abuja tänavatel vähe, selle asemel teevad sajad inimesed kiirteedel trenni. Nigeerias on koroonaviirus seni nõudnud 10 inimelu, nakatunuid on diagnoositud 300. Tegelik nakatunute arv on tõenäoliselt märksa kõrgem.

«Alates karantiini algusest oleme me lihtsalt kodudes olnud ega pole midagi teinud. Pole tööd, pole toitu...mitte midagi. Seega otsustasime välja tulla ja oma kehasid treenida, et mitte kodus istuda ja paksuks minna,» rääkis Reutersile üks ühistreeningul osaleja, kaupmees Akinyemi Busayo.

Kümned inimesed tegid ühel maanteesillal istessetõuse, samal ajal sörkisid teised treenijad neist mööda.

Spordipidu Abujas. FOTO: AFOLABI SOTUNDE/REUTERS/Scanpix

Varasemate hoiatavate näidetega aga Abujas ei arvestatud. Euroopas ja mujalgi on mitmeid kogemusi massiüritustega, mis tõid kaasa kurvad tagajärjed. Näiteks Itaalias toimunud Atalanta-Valencia jalgpalli Meistrite liiga mängul võis ühe õhtuga nakatuda koguni 40 000 inimest.

Otseselt eiratakse valitsuse käsku. Inimestele on antud korraldus kodudes püsida, toast väljumine on lubatud vaid toiduainete ostmiseks, vee toomiseks või arstiabi saamiseks.

Piirangute jõustamine on aga Nigeerias olnud paiguti väga erinev. Kui mõnes kohas on julgeolekujõudude liikmed peksnud ja vahistanud isegi õues liikuvaid tervishoiutöötajaid, siis teistes kohtades pole reeglite täitmisele üldse tähelepanu pööratud. Näiteks sellest on ka Abuja spordipidu.