Tšornobõli eraldustsoonis lõõmav maastikupõleng jõudis Prõpjati linna

«Olukord on kriitiline. Tsoon põleb. Kohalikud võimud teatavad, et kõik on kontrolli all, kuid tegelikult levib tulekahju kiiresti uutele aladele. See on nüüd jõudnud Prõpjatti ja lõõmab kahe kilomeetri kaugusel Podlesnõ radioaktiivsete jäätmete hoidlast, kus on kõige radioaktiivsemad jäätmed kogu Tšornobõli tsoonist ja Tšornobõli tuumajaamast,» kirjutas Jaroslav Jemeljanenko Facebookis.