LAV-is murti COVID-19 liikumispiirangute ajal sisse pea 200 kooli

Alushariduse minister Angie Motshekga ütles, et oli kohkunud, kui selgus, et pärast 27. märtsil jõustunud liikumispiiranguid murti sisse 183 kooli.

Kohaliku meedia teatel on rünnakuid olnud süütamistest arvutivargusteni, varastatud on ka printereid ja isegi klassiruumide toole.

Oma iganädalases meilis ütles president Cyril Ramaphosa esmaspäeval, et «on kohutav süüdistus meie ühiskonnale, et kümnetesse koolidesse on sisse murtud, neid on segi pekstud või maha põletatud».