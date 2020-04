Frontex ja vabaühendused on erimeelt kadunuks jäänud põgenike osas

Saksa vabaühenduse Sea-Watch Internationali teatel oli neljas väikeses kummipaadis teele asunud 258 inimest. Sea-Watch teatas, et kaotas kontakti ühe 85 inimesega paadiga kuskil Liibüa ja Malta territoriaalvete vahel.

ÜRO pagulasamet UNHCR väljendas pühapäeval tõsist muret kadunuks jäänute saatuse pärast. Frontex teatas pühapäeval, et otsib samuti üht neljast paadist.

Esmaspäeval aga teatas Frontex AFP-le, et «kõik neli paati on teada» ning mingit õnnetust Vahemerel toimunud pole. «Kaks jõudsid Sitsiiliasse ning kaks on Malta päästepiirkonnas,» ütles Frontex.