Iisraeli president andis ühtsusvalitsuse moodustamiseks 48 tundi lisaaega

«Rivlin andis aega kolmapäevani arusaamises, et nad on kokkuleppele jõudmisele väga lähedal,» kirjutati teadaandes.

Iisraeli parlamendi esimees Gantz palus laupäeval rohkem aega, et üritada ühendada jõud oma varasema rivaali Netanyahuga.

«Ma usun, et oleme lähedal allkirjastamisele ning et täiendava ajaga saaks kokkuleppe lõpule viia,» iseloomustas Gantz Rivlinile oma kõnelusi Netanyahu Likudiga.

Netanyahu on esimene Iisraeli peaminister, kellele on esitatud kriminaalsüüdistus ametisoleku ajal.

2009. aastast saadik võimul olnud veteranpoliitik ise on talle esitatud korruptsioonisüüdistusi eitanud.

Gantz on varem välistanud valitsemise koos kriminaaluurimise all oleva peaministriga, kuid see oli enne koroonapandeemia puhkemist.