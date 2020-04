Tellijale

Sotsiaalmeedias president Vladimir Putini, Venemaa ja Venemaa poolt Itaaliasse saadetud abi kiitmise eest on Kremli käsilased valmis maksma kuni 200 eurot. Propagandaprojektiga on seotud mõned Itaalias elavad venelased, kuid kampaania taga on väidetavalt üks Venemaa meediaettevõte.