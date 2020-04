Ukraina tuletõrjujad said Tšornobõli hiigelpõlengu kontrolli alla

Tellijale

Võimud ütlevad küll, et olukord on kontrolli all, ent keskkonnaeksperdid hoiatavad, et maastikupõlengud võivad tekitada radioaktiivse tuhapilve, mis ähvardab inimesi nii lähedalasuvates linnades kui ka Kiievis. Tänase seisuga on Ukraina võimude sõnul põleng tuumajaama lähistel suuresti kontrolli alla saadud, kuid palju sõltub tuule suunast, sest mõnel pool on endiselt märgata hõõgumist. Üritatakse vältida uusi põlenguid.