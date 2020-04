Iraanis langes koroonasurmade arv esimest korda kuu jooksul alla saja

Tervishoiuministeeriumi kõneisik Kianoush Jahanpour ütles, et ööpäevaga registreeriti islamivabariigis 98 koroonasurma, COVID-19 on nõudnud ühtekokku 4683 inimese elu.

«Kahjuks kaotasime 98 kaasmaalast, kes olid nakatunud haigusesse, kuid pärast kuu aega kestnud ootamist on see esimene päev, mil surmade hulk on kahekohaline arv,» ütles ta televisioonis edastatud pressikonverentsil.