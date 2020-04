Aafrika ainus absoluutne monarh on koroonaviiruse tõttu kriitilises seisus

Kõrged kuningaperega seotud ametnikud ütlesid Swaziland Newsile, et kuningas toimetati hingamisraskustega Manzana haiglasse. Tema seisund on kriitiline. Eswatini valitsus on samas uudist eitanud. Välisminister Thuli Dladla ütles VOA-le WhatsAppi vahendusel, et kuningas on vägagi terve ja juhib valitsust oma paleest. Ministri sõnul on teated kuninga tervisliku seisundi kohta kellegi haige nali.

Kuuldused kuninga tervise halvenemisest hakkasid ringlema pärast seda, kui monarh ei osalenud suure reede jumalateenistusel. Ringlema hakkas vana video, millega võimud üritasid tõestada kuninga kohalolekut jumalateenistusel.

Kui Swaziland Newsi ajakirjanik Zweli Martin Dlamini oli avaldanud loo presidendi tervislikust seisundist, tungisid VOA teatel ajakirjaniku koju politseinikud, kes ahistasid tema pereliikmeid. Kolleegide sõnul on Dlamini kadunud ning politsei poolt tagaotsitavaks kuulutatud. Dlamini võis juba varem olla võimude mustas nimekirjas, sest ta on varasemalt kritiseerinud kuninga pillavat elustiili ajal, mil suur osa kodanikest elab vaesuses.

Mswati III. FOTO: MOHD RASFAN/AFP/Scanpix

Kahtlused süvenesid pärast seda, kui palee lähedal asuva haigla juures karmistati turvameetmeid ja eSwatini kaitsejõudude liikmed haiglat valvama saadeti. Lõuna-Aafrika Vabariigis elavad eSwatini aktivistid usuvad, et jutud kuninga haigestumisest on tõesed. Üks neist ütles VOA-le, et seda kinnitasid talle monarhi lähikondlased.

The Timesi teatel oli kuningas sunnitud nakatumise järel rangete reisipiirangute tõttu oma riiki jääma ega saanud minna ravile Aasiasse või Euroopasse.

Swaziland News kirjutas märtsis, et kuningas on eneseisolatsioonis, kuna kohtus Taiwani delegatsiooniga, mille kahel liikmel avastati koroonaviirus. Nakatusid kaks Taiwani sõjaväelast, kes viibisid kuningaga koos õhtusöögil. Üks neist surus monarhiga isegi kätt.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel pole pisikeses 1,1 miljoni elanikuga riigis seni ühtegi koroonaviirusest põhjustatud surmajuhtumit esinenud, nakatunuid on seni tuvastatud 15. Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Mosambiigi vahel asuv väikeriik on absoluutne monarhia, mida juhib Mswati III koos oma emaga. Seal on keelatud poliitilised parteid ja kuningale on antud piiramatu võim surmani.