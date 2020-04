Tellijale

Saksa ringhääling NDR kirjutas sel nädalal laagri vabastamise aastapäeva puhul, et Bergen-Belseni laager on üks natsionaalsotsialismi kuritegude selgeimatest sümbolitest, sest erinevalt paljudest teistest koonduslaagritest, ei jõudnud SS-i ohvitserid Bergen-Belsenis toimunud koleduste jälgi enne liitlasvägede kohalesaabumist hävitada.

«Me ei eeldanud, et midagi näeme. Me ei teadnud, et selline paik eksisteerib,» rääkis hiljuti The Guardianile endine Briti sõdur Ian Forsyth, üks esimestest lääneliitlaste sõduritest, kes laagrisse jõudis.