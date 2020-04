Kurjategijad üritasid olematute kaitsemaskide müügiga välja petta miljoneid eurosid

Esmalt võeti ühendust pealtnäha legitiimse Hispaania veebilehega. Ostjad ei teadnud, et päriselt eksisteeriva ettevõtte veebileht oli kurjategijate poolt kloonitud. E-kirjades väitis ettevõte esialgu, et neil on 10 miljonit maski. Tellimust ei õnnestunud aga kohale toimetada. Justkui lohutuseks suunas firma nad edasi väidetavalt usaldusväärse Iirimaa kaupmehe juurde. Iirlasest vahemees lubas ostja omakorda viia kokku järgmise varustajaga, sel korral Hollandis.

Ostjad tegid pangaülekande Iirimaale ja valmistusid kaitsemaskide kohaletoimetamiseks, milleks oli vaja 52 veokit ja politseieskorti, et maskid Hollandis asuvast laost Saksamaale toimetada. Päev enne kohaletoimetamist öeldi aga ostjatele, et raha ei saadud kätte ning vaja on viimasel hetkel teha 880 000 euro suurune makse otse hollandlastele, et maske üldse saada.