Lavrov tõrjub süüdistusi Vene mõjuvõimu laiendamisest pandeemia ajal

Väited, mille kohaselt on Venemaa motiivid Itaaliale abi andmisel läbipaistmatud, tulenevad russofoobiast, ütles Lavrov.

Venemaa saatis märtsis uue koroonaviiruse nakkuste ja surmade arvu kasvu ajal Itaaliasse meedikuid ja teisi eksperte. Hiljem saatis Venemaa sarnase meeskonna Serbiasse.

Lavrov tõrjus telefonikonverentsil ajakirjanikega väiteid, et Kreml pakub abi lootuses veenda Euroopa Liitu oma sanktsioone tühistama.

USA ja EL on kehtestanud Venemaale sanktsioonid seoses Krimmi poolsaare annekteerimisega Ukrainalt ja separatistide toetamisega Ida-Ukrainas. Lavrovi sõnul pole Vene võimudel isegi kavatsust sanktsioonileevendust paluda.

«Kui EL mõistab, et see (sanktsioonide) meetod on ennast ammendanud ja võtab tagasi otsused, mis langetati 2014. aastal, siis oleme valmis samaga vastama,» lisas ta.

Lavrov kritiseeris ka neid, kelle hinnangul peaks Hiina maksma hüvitist väidetavalt hilinenud hoiatuste tõttu koroonaviiruse leviku kohta.

«Nõudmised, nagu peaks Hiina maksma kõigile puhangu ja väidetavalt õigeaegselt teavet ei jaganud, ületab kõik piirid ja väljub sündsuse normidest,» ütles Lavrov, lisades, et Hiina on pakkunud abi paljudele riikidele.

Lavrov lükkas tagasi ka kriitika Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) suunal. Eelmisel nädalal väitis USA president Donald Trump, et WHO käitub liiga hiinakeskselt. «Ma hoiataksin koroonaviiruse puhangu politiseerimise eest ja see ei puuduta ainult WHO rolli,» ütles Lavrov.

«Tähtis on hoiduda sõrmega osutamisest ja mõista, et seisame silmitsi ühise ohuga ning et saame võidelda selle vastu vaid koos.»