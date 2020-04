Suur suremus tekitab kahtlusi Rootsi koroonastrateegia kohta

Kõrge surmajuhtumite arv on taas juhtinud tähelepanu Rootsi otsusele mitte kehtestada karme liikumispiiranguid. Avatuks jäeti koolid, kohvikud, baarid ja restoranid. Nüüdseks on ka peaminister Stefan Lövfen tunnistanud, et edaspidi võib karmimate meetmete kehtestamine vajalikuks osutuda.

Eilsete andmete kohaselt oli koroonaviiruse tagajärjel surnud 1033 rootslast. Kuigi näiteks Itaalia, Hispaania ja Ühendkuningriigiga võrreldes on surnute arv riigis veel tagasihoidlik, on sealne statistika teiste Skandinaavia riikidega võrreldes märksa hullem. Suremus on peaaegu kümme korda suurem kui Soomes, neli korda suurem kui Norras ja kaks korda suurem kui Taanis.

Viimase arenguna palusid 22 akadeemikut valitsusel kurssi muuta. «Seda lähenemist tuleb muuta radikaalselt ja kiiresti,» kirjutasid akadeemikud Dagens Nyheteris avaldatud arvamusloos.

Lövfeni leebet lähenemist on kritiseeritud kogu maailmas, teiste seas on sõna sekka öelnud USA president Donald Trump. Rootsi valitsus, ametid ja poliitikakujundajad ütlevad aga, et nende lähenemine baseerub ideel, mille kohaselt on vabatahtlik sotsiaalne distantseerimine täielike liikumispiirangute kehtestamisest efektiivsem. Nende sõnul on Rootsi mudel pikka aega kestva pandeemiaga võitlemisel jätkusuutlikum.

Sarnaselt ülejäänud maailmaga on ka Rootsis enim surmajuhtumeid vanemaealiste seas. Ka peaminister on tunnistanud, et valitsus pidanuks vanemate inimeste kaitsmiseks rohkem ära tegema.

«Meil on olnud kahetsusväärne areng, eriti võrreldes meie naaberriikidega. Viirus on jõudnud mitmesse hooldekodusse,» ütles Rootsi juhtiv epidemioloog Anders Tegnell eilsel pressikonverentsil.