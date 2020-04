Tellijale

Üle maailma on koroonaviiruse pandeemia tekitanud hirmu, et alkoholi kuritarvitamine võib sageneda, kuna piirangud teevad inimesed ärevaks ja panevad nad jooma. Venemaal on kaks nädalat pärast osaliste liikumispiirangute kehtestamist need hirmud reaalsuseks saamas. Koguneb järjest rohkem tõendeid selle kohta, et alkoholimüügi tõusuga käib käsikäes lähisuhtevägivalla sagenemine.