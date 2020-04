Poola võib koroonaviiruse kattevarju all abordiseadust karmistada

Tellijale

Abordiga seonduv on Poolas tundlik teema. Tegu on Euroopa ühe kõige usklikuma riigiga, kus võimupartei Õigus ja Õiglus (PiS) soovib edendada oma konservatiivseid vaateid hoolimata märkimisväärsest avalikust vastuseisust.

Praeguse seaduse kohaselt on Poolas abordi tegemine lubatud neljal juhul. Raseduse võib katkestada, kui laps on saadud intsesti või vägistamise tagajärjel. Samuti juhul kui rasedus seab ohtu ema elu ja tervise, raseduse katkestamine on lubatud ka olukorras, kus lootel on avastatud pöördumatu kahjustus.