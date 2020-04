15. aprill on diktatuuri taaga all elavatele põhjakorealastele aasta suurim pidupäev: kogu riik tähistab siis hardalt päikesepäeva ehk Põhja-Korea rajaja, Igavese Presidendi Kim Il-sungi sünniaastapäeva. Täna olid hirmuvalitseja kuju ette Pyongyangis lilli asetanud kodanikud varjunud näomaskide taha, kuid pidustustele kohased raketikatsetused korraldas riik juba eile ning Kimi mõju tema pojapoja valitsetavatas riigis pole seni kuhugi kadunud.

Tellijale

Juche on Põhja-Korea ametlik ideoloogia, mille keskmes on põhimõte, et tõelise sotsialismi saavutamiseks tuleb olla tugev ja loota vaid endale – mis siis, et läbi aegade on riik toetunud Hiinale ja varem ka Nõukogude Liidule. Uue ajaarvamise võttis Põhja-Korea kasutusele 1997. aastal, kasutades nüüd Gregoriuse kalendrit aja kohta enne Kim Il-sungi sündi ehk enne 1912. aastat ning suure liidri sünnile järgnevad aastad on Juche aastad.