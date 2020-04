USA kindral: koroonaviirus ei hakanud ilmselt levima Wuhani laborist

Eile avaldas Washington Post loo USA välisministeeriumi 2018. aasta diplomaatilisest kirjavahetusest, milles USA diplomaadid olid mures Wuhani viroloogiainstituudi pärast, kus korraldati koroonaviiruste uurimiseks katseid nahkhiirtega.

«Wuhani viroloogiainstituudi teadlastega suheldes märkasid nad, et uues laboris oli tõsine puudus piisava väljaõppega tehnikutest ja uurijatest, kes on vajalikud selle labori turvaliseks kasutamiseks,» seisis Washington Posti teatel 2018. aasta 19. detsembril saadetud diplomaatilises kirjas.

Diplomaadid soovitasid suurendada USA toetust laboratooriumile, et murekohtadega tegeleda. Toetust aga ei antud, sest tol ajal vähendas president Donald Trumpi administratsioon Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuse (CDC) rahastust ja see jättis jälje ka väliskoostööle.

Pekingi ametliku versiooni kohaselt hakkas uus koroonaviirus levima Wuhani metsloomaturult, kuigi mõned Hiina ametnikud on levitanud vandenõuteooriat, justkui loodi viirus hoopis USA biorelvade laboratooriumis. Vabariiklasest senaator Tom Cotton on omakorda väitnud, et tegu võis olla hoopis Hiina tahtliku biorünnakuga. Tõsi, Cotton on tunnistanud, et viiruse levik loomadelt inimestele või laboris juhtunud õnnetus on tõenäolisemad stsenaariumid.

Tõendid viitavad loomulikule levikule

Kindral Milley ütles eile Pentagonis ajakirjanikele, et meedias ja erinevates blogides liigub palju erinevaid väiteid. «See ei tohiks olla teile üllatus, et see pakub meile huvi ja oleme lasknud luurel seda uurida. Praegusel hetkel ütleksin ma, et see on ebaselge, kuigi tõendid viitavad loomulikule levikule. Aga me ei tea kindlalt,» sõnas kindral.

Suurem osa teadlastest usub, et viirus hakkas levima nahkhiirtelt, kuid enne inimestele jõudmist oli sellel ilmselt ka vaheperemees.

Seni pole täpset infot selle kohta, mis juhtus Wuhani kurikuulsal turul, kus metsloomade liha inimestele müüdi. Lanceti meditsiiniajakirjas ilmunud analüüs 41 esimese Covid-19 tagajärjel surnud inimese kohta leidis, et 27 neist olid olnud otseses kokkupuutes Wuhani turuga. Samas ei olnud seda turgu külastanud esimene nakatunu.