Veteranid palusid Putinil paraad edasi lükata

Presidendile esitasid palve kolme erineva veteranide ühenduse liidrid. «Sellega seoses palume teid kogu veteranikogukonna poolt langetada keeruline, nagu me arvame, õiglane otsus korraldada sõjaväeparaad teisel kuupäeval, mil paraad ei muutu epidemioloogilise olukorra tõttu ohuks, vaid kõigile selle osalistele tõepoolest rahu ja ja turvalisuse peoks,» seisis presidendile saadetud kirjas, mille luges ette riigiduuma kaitsekomisjoni esimees kindralpolkovnik Vladimir Šamanov.

Veteranide ühenduste liidrid arvavad, et praeguses olukorras on osalejate ja külaliste turvalisuse tagamine võimatu. Nende sõnul näitaks paraadi edasilükkamine üles austust riigi eest võidelnud veteranidele.

Tundub üha tõenäolisem, et president Putini jaoks nii sümboolselt kui poliitiliselt oluline 75. võidupüha paraad plaanide kohaselt toimuda ei saa. Presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov on ka varem öelnud, et epideemia tõttu kaalutakse paraadiga seoses erinevaid variante. Otsust seni veel langetatud ei ole.