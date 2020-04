Hiina: USA peab oma kohustusi täitma

Trumpi sõnul otsustas ta WHO toetamise lõpetada seetõttu, et organisatsioon uskus Hiina väiteid koroonaviiruse kohta ega suutnud jagada teavet pandeemia leviku kohta. Hiina välisministeeriumi kõneisik Zhao Lijian ütles täna Pekingis, et USA otsuse pärast ollakse mures. Hiina välisministeerium kutsus üles Ühendriike oma kohustusi täitma.

«See USA otsus nõrgestab WHO suutlikkust ja õõnestab rahvusvahelist koostööd. Hiina toetab alati WHO olulist rolli rahvatervise ja globaalse epideemiavastase võitluse juures,» teatas hiinlane.

Kriitikaga liitus teiste seas ka Venemaa. «Washingtoni eilne teade WHO rahastuse külmutamisest meie silmis äärmiselt murettekitav. See on märk USA võimude väga isekast lähenemisest pandeemia tõttu maailmas toimuvale,» ütles Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov uudisteagentuurile TASS.

Trumpi otsus WHO rahastamise peatamiseks on pretsedenditu ning seda on kritiseerinud nii meditsiinieksperdid kui ka näiteks miljardärist filantroop Bill Gates. Euroopa Liit nimetas täna Trumpi otsust kahetsusväärseks.

Ajal, mil USA on saanud epideemia epitsentriks ja riigis on tugevnenud kriitika Trumpi administratsiooni vastu, on mitmed presidendi toetajad hakanud ütlema, et WHO poolt tehtud vead muutsid kriisi hullemaks.

Trump väitis rahastuse peatamisest teatades, et WHO ebaõnnestus oma ülesannete täitmisel ja organisatsioon tuleb selle eest vastutusele võtta. President arvab, et õige tegutsemise korral oleks saanud puhangu algfaasis selle peatada.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. FOTO: DENIS BALIBOUSE/REUTERS/Scanpix

AP kirjutas eile dokumentidele tuginedes, et Hiina ootas jaanuaris kuus päeva enne, kui president Xi Jinping avalikkust koroonaviiruse ohtude eest hoiatas. Viivitus lubas uudisteagentuuri teatel miljonitel inimestel reisida epitsentriks olnud Wuhani ja sealt välja ning levitada viirust üle terve maailma.

Zhao ütles, et tema pole AP artiklit lugenud, kuid ütles, et süüdistused Hiina valitsuse tegevuse läbipaistmatuse osas on ebaõiglased. Ta väitis, et Hiina hoiatas WHOd õigel ajal.

Hiina ja USA on viimastel kuudel WHO kaudu tülitsenud. Nii on näiteks WHO peadirektor saanud Trumpi liitlaste sihtmärgiks ja teda on süüdistatud Pekingi suhtes liigse aupaklikkuse näitamises.

Praegu pole selge, kas Trumpil on õigus maksete peatamiseks, kuna rahastuse kiidab heaks kongress. Kongressi demokraadid kritiseerisid presidendi otsust rahastus pandeemia ajal lõpetada, öeldes, et presidendil puudub õiguslik alus sellise otsuse langetamiseks ja sarnaselt Ukraina julgeolekuabi külmutamisega rikuks Trump WHO rahastuse peatamise korral taas seadust.

Demokraadist kongresmen Don Beyer ütles, et Trump käitub rumalalt ja ohtlikult. «WHO juhib ja koordineerib võitlust pandeemiatega. Sa ei peata tuletõrjujate tööd tulekahjuhäire ajal,» kirjutas Beyer Twitteris.

Kuigi demokraatide sõnul ei ole presidendil ainuisikuliselt õigust WHO rahastuse peatamiseks, võib arvata, et vabariiklaste esindajad toetavad Trumpi otsust. Mitmed vabariiklastest senaatorid ja kongresmenid on süüdistanud organisatsiooni katsetes aidata Hiinal viiruse ulatust varjata.

Samuti pole kindel ajutise seisaku pikkus, kuigi Trumpi administratsiooni ametnike sõnul kestab see 60 päeva. USA on praeguse kahe aasta pikkuse rahastamistsükli käigus WHO-le eraldanud 893 miljonit dollarit (821 miljonit eurot).

ÜRO peasekretär Antiono Guterres ütles täna, et viiruse esialgse leviku uurimise aeg tuleb hiljem. «Praegu pole aeg vähendada ka WHO ega ühegi teise humanitaarorganisatsiooni rahastust viirusega võitlemisel,» ütles ta. Guterres võttis Trumpiga enne presidendi teadet ühendust ja tunnistas WHO eksimusi, kuid ütles, et praegu pole aeg süüdlaste otsimiseks.

Sydney ülikooli ekspert Adam Kamradt-Scott lausus Bloombergile, et Trump võib kogu rahastuse peatamise korral organisatsiooni pankrotti viia. Tema sõnul võib otsus hävitada kümnendeid kestnud töö erinevate haigustega võitlemisel ja mõjutada rahvatervist laiemalt.

Trump kritiseeris Eesti aja järgi täna varahommikul toimunud pressikonverentsil WHO jaanuarikuist otsust avaldada vastuseisu reisikeeldudele. Trump nimetas seda katastroofiliseks otsuseks. President kehtestas Hiinale reisikeelu jaanuari lõpus ning laiendas seda hiljem ka Euroopale.

Kuigi Trump kiitis kriisi alguses korduvalt Hiina presidendi Xi Jinpingi jõupingutusi ja läbipaistvust, kritiseeris ta samas WHOd Hiina poolt edastatud info uskumise eest. Möödunud reedel ütles USA president, et talle ei meeldi see, kuidas WHO Hiinat soosib.