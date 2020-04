Kreeka saarte põgenikelaagritest paigutati ümber esimesed alaealised

Euroopa Komisjoni teatel asusid esimesed 12 last Lesbose, Samose ja Chiose saarelt teele Luksemburgi, teatas Kreeka rändeministeerium. Nädalavahetusel viiakse umbes 50 alaealist Saksamaale ja 20 Šveitsi.

Praeguseks on kokku kümme EL-i liikmesriiki, lisaks Šveits, lubanud vastu võtta hooldajata laagrites viibivaid alaealisi. Lisaks lastele võivad kaasa tulla ka eriti haavatavas olukorras olevad pereliikmed. Kokku plaanitakse laagritest ümber paigutada 1600 alaealist.

Kreeka laagrites on kokku 5000 saatjata alaealist.

Soome valitsus on andnud teada, et võtab Vahemere saartelt vastu 175 asüülitaotlejat. Siseministeerium ütles, et protsessi aeglustavad koroonaviiruse tõttu kehtestatud reisimispiirangud.