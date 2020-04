EL ja ÜK jätkavad järgmisel nädalal Brexiti-järgseid kaubanduskõnelusi

«Pooled leppisid kokku vajaduses korraldada järgmised kõnelustevoorud, et teha tõelisi, käegakatsutavaid edusamme läbirääkimistel juba juuniks,» märkisid nad, kirjeldades oma videokonverentsi konstruktiivsena.

Selleks kohtuvad mõlemad läbirääkimismeeskonnad videkonverentsi teel, et vaielda selgeks erinevad peatükid tulevastes kaubandussuhetes Ühendkuningriigi ja EL-i ühisturu vahel.

Need voorud kestavad igaüks umbes nädala – alates 20. aprillist, 11. maist ja 1. juunist – ning sellele lisandub "kõrgetasemeline kohtumine juunis, kus tehakse senitehtust ülevaade ja vaadatakse, kas läbirääkimistes on vaja teha paus.

Briti peaminister Boris Johnson on kinnitanud, et ei ole mingit varianti, et ÜK jääks järgima EL-i reegleid pärast 31. detsembrit.