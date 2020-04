Prantsusmaal tõusis koroonaohvrite arv üle 17 000

Prantsusmaa haiglates ja hooldekodudes on COVID-19 tõttu surnud ühtekokku 17 167 inimest, ütles Jérôme Salomon ajakirjanikele. Päev varem oli nende arv 15 729.

Salomon rõhutas, et erinevus ei peegelda päevast kasvu, vaid sisaldab ka neid andmeid, mis laekusid viivitusega seoses lihavõttepühadega eelmisel nädalavahetusel.

Hea uudis on see, et kolmapäeval oli haiglates 513 koroonapatsienti vähem kui teisipäeval.