Pompeo kutsus Hiinat koostööle koroonaviiruse vastu

Pompeo «tõstis esile abi, mille Ameerika rahvas toimetas Hiinale jaanuaris -- ja mida jätkuvalt pakutakse -- ja suure tähtsuse, mida me omistame Hiina meditsiinivarustuse ekspordi hoogustamisele, et rahuldada kriitilise tähtsuse nõudlus USA-s,» ütles Ühendriikide välisministeerium teates.

Hiina on USA jaoks eluliselt tähtis kaitsemaskide ja teiste isikukaitsevahenditega varustaja.

USA kaitseminister Mark Esper ütles aga kolmapäeval, et Hiina peaks andma rohkem infot viiruse kohta, mille pandeemia sai alguse Hubei provintsi pealinnast Wuhanist.

«Isegi täna näeme neid infot kinni hoidmas. Ma arvan, et me peame tegema enamat ja jätkama nende survestamist, et nad seda jagaksid,» ütles Esper Fox Newsile.