Föderaalreserv: USA majandusaktiivsus tõmbus järsult kokku kogu riigis

Föderaalreserv ütles, et ärid ja ettevõtted kõigis piirkondades teatasid «äärmiselt ebakindlatest väljavaadetest, enamus ootab tingimuste halvenemist järgmiste kuude jooksul».

Valitsuse andmetel kaotas 4. aprillile eelnenud kolme nädala jooksul töö 17 miljonit inimest ning Föderaalreservi sõnul on lähikuudel oodata rohkem koondamisi.

USA-s on kinnitust leidnud 609 516 inimese haigestumine uude koroonaviirusesse, COVID-19 on nõudnud vähemalt 26 059 inimese elu. Ohvreid on rohkem kui üheski teises riigis.