São Paulo kuberner: Brasiilia võitleb Bolsonaro-viirusega

Ent Brasiilia rahvarohkeima osariigi kuberner ei hoidnud end Associated Pressile kolmapäeval antud usutluses tagasi, sest riigi majandusmootor on muutunud suurimaks haiguse epitsentriks.

«Me võitleme koroonaviiruse ja Bolsonaro-viiruse vastu,» ütles Doria, väljendades samas uskumust, et president on asunud ebaõigetele ja vastutustundetutele seisukohtadele.

São Paulos on registreeritud üle 11 000 nakkus- ja ligi 800 surmajuhtu, mis on riigi suurim näitaja.

Doriast on saanud riigi üks sõnakamaid eestkõnelejaid viiruspandeemia vastu võitlemisel näitama üles jõulisi liikumispiiranguid ja karantiinireegleid. See aga seab kuberneri otseselt konflikti riigipeaga, kelle sõnul hävitaksid laiaulatuslikud piirangud riigi majanduse.

Pea kõik Brasiilia 27 kuberneri on kutsunud inimesi eneseisolatsioonile, pannes kinni ühtlasi ka koole ja ärisid ning peatanud enamiku tegevustest. Need sammud on võrreldavad üleilmsete karantiinireeglitega, mille on kehtestanud enamik maailma riikidest.