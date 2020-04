Austraalia välisminister näeb samuti vajadust WHO-d reformida

USA president Donald Trump andis oma valitsusele korralduse peatada WHO rahastamine, väites, et organisatsioon ei suutnud õigeaegselt edastada adekvaatseid prognoose koroonaviiruse levimise kohta, mis maksis Ühendriikidele väärtuslikku aega kriisile ennetavalt reageerimiseks.

«Me jagame osa murest Ühendriikidega ja ma leian, et WHO töös on valdkondi, mis kindlasti vajavad ümberhindamist,» ütles Marise Payne telekanalile Seven Network.