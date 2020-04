Piirideta Arstid algatas oma ajaloo esimese missiooni Kanadas

Tegemist on MSF-i jaoks ebatavalise ettevõtmisega, sest harjumuspäraselt on nende missioonid seotud inimestega, kes vajavad hädatarvilikku meditsiinilist abi arengumaades, katastroofialadel või sõjakolletes.

Kodutud on aga haavatavaimate elanike seas pandeemia ajal, sest paljudel on lisaks võimalikule vanusele teguriks ka varasemad haigused, ütles Belliveau ning lisas, et sotsiaalset distantseerimist on äärmiselt keeruline varjupaikades järgida.