Kriisis Saksa loomaaed kaalub loomade hukkamist

Neumünsteri loomaaed Schleswig-Holsteini liidumaal Saksamaa põhjaosas on loonud osana kriisimeetmetest loomade hukkamisnimekirja.

«Jah, meil on nimekiri loomadest, kelle peaksime esimesena hukkama,» ütles loomaaia direktor Verena Kaspari. Hukatavad loomad antaks söögiks loomaaias elavatele ilvestele, kotkastele ja Saksamaa suurimale jääkarule Vitusele.

Tapanimekirjas on kitsed ja hirved. Ühtegi ohustatud looma hukata ei kavatseta, selgitas direktor.

«Tegemist on halvima stsenaariumiga, me ei näe seda praegu veel juhtumas, aga peame sellele siiski piisavalt vara mõtlema,» lisas ta.

«Meie sissetulekud on nullis, aga kulud on sama suured kui varem,» ütles Kaspari.

Hädas on ka teised Saksamaa loomaaiad, aga avalikult pole ükski teine neist teatanud loomade plaanitavast hukkamisest.

Nordrhein-Westfaleni liidumaal asuv Duisburgi loomaaed ütles, et loomade hukkamisnimekirja asemel on koostatud nimekiri kõige vajalikematest töötajatest. Ülejäänud töötajad on praegu ajutiselt puhkusele saadetud.