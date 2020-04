Iisraeli president tegi parlamendile ülesandeks valitsus moodustada

Seni Netanyahu peaministrina välistanud Gantz pidi lõpuks siiski järele andma ja teatas, et senine peaminister juhib vähemasti koroonakriisi jooksul ka uut valitsust. Esialgne tähtaeg oli esmaspäev.

Gantz ja Netanyahu kinnitasid esmaspäeval president Reuven Rivlinile, et on kokkuleppele lähedal, ja said kolmapäeva südaööni lisaaega.