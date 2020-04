Altai šamaan üritab koroonaviirust leebuma panna

«Pärast Moskvast naasmist märtsi lõpus viisin ma tavandi juba mägedes üksinduses läbi, ma ei tahtnud seda laialt kuulutada. Lähiajal sõidame selleks taas mägedesse. Praegu ootame Kuu faasi uuenemist, tavand sõltub looduse tsüklite vahetumisest ja kohe õige hetke saabumisel sõidame,» ütles Kine Interfaxile.

Šamaani sõnul on talitus üsna pikk, pea kaks tundi. Selle peaerisus on mitte viiruse väljaajamine, vaid rahustamine.

«Toimetame riitust selleks, et kaitsta end koroonaviiruse eest. Koroonaviirus on elusorganism, sellesse peab samuti suhtuma lugupidamisega, selle on loonud inimloodus oma ründavuse pärast. Käitume valesti, kui põgeneme selle eest,» rõhutas agentuuriga vestelnu.

«Me ei võitle taudiga. Toon talle austuse märgiks ohvri ja me peame võtma viiruse käitumist õppetunnina. Arvan, et Altai lugupidav suhtumine viirusesse muu hulgas kaitseb selle eest. On vaja, et koroonaviirus rahuneks, naaseks oma olemusse, kust ta ka tuli,» lisas Kine.

Šamaani sõnul on koroonaviirus järjekordne õppetund inimkonnale, mida Altai printsess Ukoki - 1993. aastal u 4. saj eKr hauakääpast leitud sölkupi naise muumia, millele kohalikud on kultuse loonud - omal ajal šamaanide kaudu ennustas koos üleujutuse, rahe ja metsapõlengutega, mille käes piirkond mullu kannatas.

Kine on kindel, et Altai printsess kaitseb Altaid viiruse tuleku eest just sellepärast, et piirkonna elanikud austavad esivanemate põrme ja ümbritsevat loodust.

«Loomulikult ei kaitse meid ainult loodus ja printsess, vaid ka inimeste teadlikkus, meetmed, mida Altais rakendatakse. Piirkonda päris kinni ei pane, ja isegi kui Tšui maantee kinni panna, on ka teisi teid. Peab peatama turistide voolu, eriti raske olukorraga piirkondadest,» ütles Kine.