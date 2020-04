Suurbritannias seljatas koroonaviiruse 106-aastane daam

Eakas naine sattus haiglasse 22. märtsil, mil Suurbritannias tähistatakse emadepäeva. Tal kahtlustati kopsupõletikku, pärast testi tegemist aga selgus, et ta oli nakatunud koroonaviirusesse.

Ligi kolm nädalat viirusega võidelnud naine on üks vanimaid Covid-19 seljatanud inimesi maailmas. Seda rekordit hoiab praegu 107-aastane hollandlanna Cornelia Ras, kes nakatus koroonaviirusesse hooldekodus toimunud jumalateenistusel.

Viiruse seljatanud 106-aastane briti naine ütles, et tunneb end ellujäänuna õnnesärgis sündinuna ja ootab väga oma lähedastega kohtumist. Naisel on viis lapselast ja kaheksa lapselapselast.

«Tunnen, et olen õnnesärgis sündinud, et suutsin sellega viirusega võidelda. Ma ei suuda oodata, mil oma perekonda näen,» rääkis naine, kes ihkas väga ka vaheldust haiglatoidule.

Eaka naise lapselapse Alex Jonesi sõnul armastab vanaema väga McDonaldsi kiirtoidurestorane, aga ta pole veel teadlik, et need on hetkel suletud.