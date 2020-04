Soome peaminister kaalub uusi piiranguid järgmisel nädalal

Päevakorras on nii piirangute lõpetamine, nende võimalik karmistamine kui ka vajadus lõpetatud piirangute asendamiseks uute meetmetega.

Sotsiaaldemokraadist Marin ei võtnud ettepaneku osas seisukohta ning ütles, et neid otsuseid kaalutakse eksperdiarvamuste põhjal.

«On võimalik, et kui teisi piiranguid lõpetatakse, siis see on selline, mida võiks ja peaks karmistama. Aga minul sellist teavet veel pole. Ma ei hakka selle asja üle ette oletusi tegema.»