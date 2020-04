Soome asub koos teistega lappima WHO rahastust

Soome valitsus otsustas eile õhtul tõsta WHO rahastuse 2015. aasta tasemele, mis teeb kokku 5,5 miljonit eurot terviseorganisatsiooni kukrusse.

Eelmisel aastal panustas Soome liikmemaksuna 1,9 miljonit eurot ja toetustena 0,75 miljonit eurot. Lisaks maksis Soome erinevatele WHO kehamitele veel 900 000 eurot.

Soome välisministeerium teatas ka, et WHOle tagatakse lisaks miljon eurot selle Covid-19 kriisiabi plaani tarbeks, vahendab Yle.

«Koroonaviirus levib praegu kiiresti paljudes vähemarenenud riikides ja nende tervishoiusüsteem ei ole suuteline viiruse ohule vastama. Sellistes tingimustes tuleks WHO rahastust just suurendada, mitte jätma kõige haavatavamaid omapäi,» seisis pöördumises.

Eelmisel aastal panustas USA WHO eelarvesse umbes 400 miljonit dollarit, mis moodustab ligi 15 protsenti organisatsiooni eelarvest.

Trumpi otsus WHO rahastamine peatada tõi kaasa ka mitmete tuntud isikute aktiviseerumise. Teiste seas otsustas kirjanik Yuval Noah Harari annetada oma partneri Itzik Yahaviga WHOle miljon dollarit.

Bill ja Melinda Gatesi fond annetab WHOle veel lisaks 150 miljonit dollarit, tõstes nende kogupanuse nüüd 255 miljoni dollarini. Seda raha kasutatakse vaktsiinide, diagnostika ja ravimeetodite arendamiseks.

Kui USA peaks jäädavalt WHO toetamisest loobuma, oleks Gateside fond WHO suurim toetaja, kirjutab Financial Times.