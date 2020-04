Putin: Moskva võidupüha paraad lükatakse edasi

Putin lausus, et kõik Teise maailmasõja lõpu 75. aastapäeva pidustused tuleb tõsta teisele kuupäevale.

«Nüüd on meie ees ausalt öeldes keeruline valik. Kuupäev 9. mai on meie jaoks püha, kuid iga inimese elu on samuti püha,» lausus ta täna kohtumisel Julgeolekunõukogu liikmetega.