Poola seadusandjad lükkasid edasi abordi piiramise eelnõu

Enam kui 800 000 elaniku allkirjaga eelnõu eesmärk on karmistada niigi ranget abordiseadust. Aktivistide sõnul poleks abordi tegemine eelnõu heakskiitmise korral Poola naistel enam sisuliselt võimalik.

Hetkel on abordid lubatud ainult juhul, kui naine on jäänud rasedaks vägistamise või intsesti järel, kui rasedus ohuks ema elule või kui loode on deformeerunud.