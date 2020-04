Turismikomitee: Moskva hotellidesse majutati 1500 arsti

«Meedikud kolivad juba hotellidesse, juba üle 1500 meediku on sisse kolinud. Praegu on keeruline nimetada kasutusele võetud numbritubade täpset arvu. Kuid kõik hotellid pakuvad toitu ja muid teenuseid nagu pesuspesemine, et muuta nende majutus võimalikult mugavaks ja turvaliseks,» ütles ta teleusutluses.