USA president avaldas kolmeosalise plaani majanduse avamiseks

Trumpi kava on soovituslikku iseloomuga ega seo osariikide kubernere. Osariigid langetavad ise otsused, millal on õige aeg piiranguid leevendada.

«Meie ekspertide rühm usub, et saame oma sõjas, mida me nimetame Ameerika taasavamiseks, järgmise rinde avada. Seda me teeme, me avame selle riigi,» lubas Trump Valge Maja pressikonverentsil.