Filipiinide president ähvardas karmistada koroonapiirangute jõustamist

«Politsei ja sõjavägi hakkavad jõustama sotsiaalset distantseerumist ja öist liikumiskeeldu. Nad teevad seda. See on nagu sõjaseisukord. Teie valik. Mulle see ei meeldi,» ütles Duterte ja lisas, et ta võib olla sunnitud seda tegema, kui rahvas ei näita distsipliini.