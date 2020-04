PILDID ⟩ Lõvid põõnasid inimtühja rahvuspargi sõiduteel

Pargivaht Richard Sowry märkas kolmapäeval ebatavalist vaatepilti. Kuna rahvuspark on olnud juba alates 25. märtsist suletud ja safariautod seal seega ringi ei sõida, haarasid sõidutee üle kontrolli lõvid.

«Tavaliselt oleksid lõvid liikluse tõttu põõsastes, aga nad on väga targad ja nüüd saavad nad nautida pargis vabadust ilma inimesteta,» rääkis rahvuspargi pressiesindaja Isaac Phaala.

Lõvid ei paistnud olevat sugugi häiritud sellest, et pargivaht Sowry neist vaid mõne meetri kaugusel auto seisma jättis ja neist mobiiltelefoniga pilte tegi.

«Lõvid on harjunud autodes inimestega,» selgitas Sowry. «Kõikidel loomadel on palju suurem instinktiivne hirm jalgsi ringi liikuvate inimeste ees, seega kui ma oleksin nende poole jalgsi kõndinud, ei oleks nad mind eales nii lähedale lubanud.»

Lõvikarja vanim loom on umbes 14-aastane emane lõvi, kes on nõnda pika elu jooksul harjunud autosid nägema.

Samas kardab pargivaht, et loomad võivad praeguse vaikushetkega ära harjuda ja unustada, et tegelikult on sõiduteed nende jaoks ohtlikud.