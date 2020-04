Tervishoiuminister: Saksamaal on viiruspuhang kontrolli all

«Nakkusjuhtumite arv on langenud märkimisväärselt, eriti suhteline igapäevane näitaja. Viiruspuhang on täna taas kontrolli all,» sõnas minister ja lisas rõõmustava uudisena ka selle, et pandeemia ajal pole Saksa tervishoiusüsteem veel kordagi sattunud surve alla, millega ei suudetaks hakkama saada.

Ekspertide sõnul aitas varajane ja laiaulatuslik testimine Saksamaal haiguspuhangut kontrolli all hoida. Tervishoiuministri sõnul on 83 miljoni elanikuga riigis tehtud 1,7 miljonit testi. Vajadusel võib igal nädalal teha kuni 700 000 testi.

Osa piirangute lõdvendamist toetab ka Robert Kochi Instituudi eilne teade, et Saksamaal on nakatumiskordaja langenud 0,7-le. See tähendab, et iga uude koroonaviirusse nakatunu nakatab keskmiselt vähem kui üht inimest.