Tellijale

Mitmetes Aasia riikides levib uskumus, et kassi- ja koeraliha omadused aitavad viirusi eemale peletada. Hiljutine uurimine paljastas, et isegi osa arste soovitab patsientidel kassi- ja koeraliha süüa, väites, et see aitab neil vastu seista külmale ilmale ja operatsioonide järel kiiremini taastuda.