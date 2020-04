Iraan hakkab endale tuumaallveelaevu ehitama

Laevastikujuht ütles, et Iraanil on võimekus tuumaallveelaevastiku loomiseks olemas.

«USA sõjalaevad on meie piirkonnas, sest need kasutavad tuumaenergiat,» ütles Khanzadi, rõhutades, et Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei on mitu korda rääkinud tuumaenergia rahumeelsest kasutamisest.