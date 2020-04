Jaapan maksab igale elanikule sularahas üle 800 euro

«Tegutseme kiiresti, et sularaha inimesteni viia,» ütles Abe videosilla vahendusel ajakirjanikele, kui selgitas otsust laiendada eriolukorda üle kogu riigi.

Algne plaan oli pakkuda majapidamistele kolm korda suuremat summat, kuid see plaan lükati tagasi ning Abe vabandas segaduse tekitamise eest.

Jaapanis on võrreldes Euroopa ja USAga tuvastatud võrdlemisi vähe koroonaviiruse juhtumeid, ent hiljutine hüpe Tokyos, kus reedel registreeriti 201 uut nakkusjuhtu, on pannud võimud muret tundma.

Abe sõnul on erimeede võetud tarvitusele eesmärgiga piirata siseriiklikku reisimist nn kuldse nädala pühadeperioodi tõttu, mil suur osa riigist haruldaselt pikka puhkuseperioodi ära kasutades reisib. Kuldne nädal kestab aprilli lõpust mai alguseni.

Meetmed võimaldavad kohalikel kuberneridel sulgeda avalikke asutusi, nagu koolid, millest paljud on juba suletud ning meditsiinilistel eesmärkidel vajadusel rekvireerida eraomandit.

Eriolukorra väljakuulutamine võimaldab kohalikel kuberneridel teha inimestele ettekirjutusi koju jäämiseks, kuid selle jõustamiseks karistusi rakendada ei tohi. Tegemist on seeläbi leebemate piirangutega kui paljudes teistes riikides.

«Kui me suudame kõik hoiduda väljas käimisest, võime me drastiliselt vähendada patsientide arvu kahe nädalaga. Tulevik sõltub meie käitumisest,» ütles Abe, lisades, et tema eesmärki vähendada sotsiaalseid kontakte vähemalt 70 protsendi võrra ei ole täidetud.