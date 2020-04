Rootsi hoogustab testimist

Teste hakatakse senisest enam tegema järkjärguliselt lähinädalatel ning prioriteediks on olulisemate ametite pidajad, nagu politseinikud ja päästetöötajad, lisaks tõsiste sümptomitega haiged ja tervishoiutöötajad, kes on juba praegu eelisjärjekorras, et nad saaksid pärast sümptomite ilmnemist võimalikult kiiresti tööle naasta.